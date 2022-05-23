Зеленський: унаслідок удару по Десні загинули 87 людей

Зеленський: унаслідок удару по Десні загинули 87 людей

Внаслідок обстрілу навчального центру Десна загинули 87 людей, повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі у Давосі, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні ми закінчили роботи в Десні. На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 17 травня російські війська вдарили чотирма ракетами по селищу Десна, постраждав навчальний центр ЗСУ.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих та 14 поранених.

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