Зеленський: унаслідок удару по Десні загинуло 87 людей

Унаслідок обстрілу навчального центру Десна загинули 87 людей, повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі в Давосі, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні ми закінчили роботи в Десні. На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих" , - сказав він.

Нагадаємо, вранці 17 травня російські війська вдарили чотирма ракетами по селищу Десна, постраждав навчальний центр ЗСУ.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих та 14 поранених.