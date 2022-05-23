ОВА: Донецька область може повністю залишитися без газопостачання

Через бойові дії Донецька область найближчим часом може виявитися відключеною від газопостачання, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив голова обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко.

"Ситуація з постачанням газу до споживачів Донецької області зараз дуже складна. Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований у Луганській області. Наразі цей вузол окупований росіянами, і подача газу через нього припинена. Резервний вузол був пошкоджений у квітні в результаті бойових дій. Підприємство не має можливості розпочати ремонт через постійні обстріли російською армією" , - зазначив він.

За словами Кириленка, кожен новий обстріл призводить до падіння тиску в мережах, і це також ускладнює роботу всієї системи.

"Все це може найближчим часом призвести до повної зупинки газопостачання в області" , - наголосив голова ОВА.

Він зазначив, що у разі припинення газопостачання жителі області повинні будуть перекрити всі газові крани та чекати від місцевої адміністрації інформації про відновлення постачання газу із зазначенням регламенту робіт, а також у жодному разі не втручатися у роботу газових мереж самостійно.

Як заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко, подачу газу до Донецької області буде припинено сьогодні, 23 травня з 14:00.

За даними Донецькоблгазу, обстрілами пошкоджено магістральний газопровід, альтернативних джерел постачання газу немає.