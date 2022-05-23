ОГП: у Бахмуті місцевий житель відзначав місця дислокації ЗСУ

При процесуальному керівництві Донецької обласної прокуратури викрито мешканця м. Бахмут на скоєнні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора України.

Зазначається, що у порядку ст. 615 КПК України щодо нього застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

За даними слідства, у травні 2022 року громадянин в умовах воєнного стану добровільно погодився допомагати окупантам.

"Чоловік через Інтернет передавав представнику силового відомства РФ інформацію про розташування та переміщення особового складу та техніки Збройних Сил України, а також знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території м. Бахмут Донецької області", - ідеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбників про влучення ракети в будівлю цивільної інфраструктури міста.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.