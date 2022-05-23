У Євросолідарності відреагували на звинувачення Медведчука на адресу Порошенка

Звинувачення проросійського нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука на адресу п’ятого президента України Петра Порошенка є очевидною інформаційною диверсією на користь Росії, заявили в Євросолідарності, повідомляє Новое время.

Там наголосили, що порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси.

"Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий «заявляти» будь-що. Це далеко не перші «сенсаційні» свідчення проти Порошенка, їх уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти. Немає сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому читав він їх із суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення у найкращі умови перебування та обіцянки обміну" , - повідомили у пресслужбі політичної партії.

У Євросолідарності також заявили, що на Банковій порушують принцип внутрішньополітичної єдності у складний для країни період. Повідомлення СБУ там назвали яскравим «політично мотивованим роликом із псевдосвідченнями Медведчука».

"Цього принципу Європейська Солідарність дотримується з 24 лютого. Ми й надалі наполягаємо на тому, що публічна дискусія між владою та опозицією повернутися на порядок денний може не раніше, ніж завершиться війна. Сьогодні ж мають спільно працювати на перемогу. Ми маємо відповіді на всі запитання. У той час як влада точно не має відповідей на питання, які є у суспільства" , - додали в партії.

Політична сила також закликала владу зберігати внутрішню єдність «як запоруку перемоги» .

"Ворог не Порошенко, ворог – Путін. Війна ясно показала хто є хто: хто боровся і бореться за Україну, а хто хоче повторення вічних історичних сценаріїв розколу України зсередини. Ми державники й переконані: спроби розпалити в Україні внутрішній конфлікт грають лише на руку Москві" , – резюмували там.

Вранці 23 травня СБУ розповсюдила відео, на якому Медведчук заявив про причетність Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу з держвласності.