ГУР: на Путіна був здійснений замах після початку війни

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку війни проти України, повідомляє Українська правда.

"На Путіна були замахи… На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було.