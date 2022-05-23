Денісова: зростає ризик ракетних ударів по Україні

Новітній корабель Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров" вирушив з Севастополя у бік півдня України, збільшуючи ризик ракетних ударів. Про це написала Уповноважена Верховної Ради України у справах людини Людмила Денісова.

Судно приєдналося у Чорному морі до групи із 7-ми великих десантних та двох ракетних кораблів, додала вона.

Також на тимчасово окупованій території Криму збільшена активність військових літаків, найбільше в Євпаторії. Аеропорт міста Сімферополь закритий для цивільної авіації та є велика ймовірність його використання у військових цілях.

"З тимчасово окупованого півострова та акваторії Чорного та Азовського морів неодноразово було завдано нищівних ударів, які призвели до загибелі й поранень наших громадян, руйнувань стратегічно важливих об’єктів і житлових будинків" , - йдеться в повідомленні.

Військові кораблі РФ у Чорному морі блокують морські шляхи для торгових суден із зерном, провокуючи голод у світі, додала Денісова.