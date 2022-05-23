Лукашенко – Путіну: Польща збирається захопити захід України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив російському президенту Володимиру Путіну, що "стурбований планами НАТО та Польщі забрати західну Україну". Про це, посилаючись на﻿ білоруське державне ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Вони – політики – уже роблять кроки, щоб розчленувати Україну. Нас непокоїть, що вони (поляки та натовці) готові забрати, як це було до 1939 року, західну Україну", – сказав Лукашенко.

Також він сказав, що, на його думку, українцям ще доведеться просити білорусів, щоби ті "не допустили відриву цієї західної частини та інших частин від України" .

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з Путіним.