Лукашенко – Путіну: Польща збирається захопити захід України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив російському президенту Володимиру Путіну, що "стурбований планами НАТО та Польщі забрати західну Україну". Про це, посилаючись на білоруське державне ЗМІ, повідомляє Українська правда.
"Вони – політики – уже роблять кроки, щоб розчленувати Україну. Нас непокоїть, що вони (поляки та натовці) готові забрати, як це було до 1939 року, західну Україну", – сказав Лукашенко.
Також він сказав, що, на його думку, українцям ще доведеться просити білорусів, щоби ті
"не допустили відриву цієї західної частини та інших частин від України".
Про це Лукашенко заявив на зустрічі з Путіним.