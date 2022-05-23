КМДА: на дорогах Києва з'явилося більше трамваїв та тролейбусів

У Києві з 23 травня відновили роботу трамваїв №12 до Пущі-Водиці та тролейбусів №16К﻿. Про це повідомляє прес-служба﻿ Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що фахівці "Київпастрансу" завершили відновлення трамвайного полотна, яке було пошкоджено під час бойових дій на околицях міста. А також протестували та відкоригували роботу маршруту. Інтервал руху на лінії становитиме 20 хвилин.

Також організовано роботу тролейбусного маршруту №16К від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності, з інтервалом руху 15-20 хвилин.

Наступним місто планує відновити тролейбусний маршрут №18. Це стане можливим після відновлення контактної лінії, яку було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу.