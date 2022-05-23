МВС: тепер можна одночасно оформити всі паспорти

З понеділка, 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати, починаючи з 14-ти років. ﻿Про це повідомляє прес-служба﻿ Міністерства внутрішніх справ України.

"Відсьогодні можна отримати послугу одночасного оформлення ID-карти і закордонного паспорта" , - ідеться в повідомленні.

У МВС підкреслили, що підставами для отримання послуги є:

оформлення ID-карти вперше в 14 років;

при втраті документів або їх обміну у зв'язку зі зміною персональних даних;

Отримати послугу оформлення одночасного внутрішнього і закордонного паспортів можна в:

підрозділах ДМС;

центрах обслуговування "Паспортний сервіс";

ЦНАП.

Вартість отримання документів протягом 20 робочих днів становить 1105 гривень, при цьому протягом 7 робочих днів - 1583 гривні.