МВС: тепер можна одночасно оформити всі паспорти

МВС: тепер можна одночасно оформити всі паспорти

З понеділка, 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Документи можна отримати, починаючи з 14-ти років. ﻿Про це повідомляє прес-служба﻿ Міністерства внутрішніх справ України.

"Відсьогодні можна отримати послугу одночасного оформлення ID-карти і закордонного паспорта", - ідеться в повідомленні.

У МВС підкреслили, що підставами для отримання послуги є:

  • оформлення ID-карти вперше в 14 років;
  • при втраті документів або їх обміну у зв'язку зі зміною персональних даних;

Отримати послугу оформлення одночасного внутрішнього і закордонного паспортів можна в:

  • підрозділах ДМС;
  • центрах обслуговування "Паспортний сервіс";
  • ЦНАП.

Вартість отримання документів протягом 20 робочих днів становить 1105 гривень, при цьому протягом 7 робочих днів - 1583 гривні.

"У разі оформлення в 14 років вперше оплачується тільки послуга оформлення закордонного паспорта", - ідеться в повідомленні.

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