Валютний ринок в умовах війни: 89-й день

У понеділок 23 травня робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер 19 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс у 1,5 рази порівняно з попереднім робочим днем і склав 157,54 млн. доларів. Усі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій не було зовсім.

За даними Нацбанку, 19 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 57,3 млн доларів: на 262,7 млн доларів було подано заявок на покупку та на 205,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку здійснюються також операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 15.00 сьогоднішнього дня євро купують по 31,1974 гривень, а продають по 31,5094 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 23 травня зменшився на 7605,3 млн. і склав 47 549 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку продовжуються різкі коливання ціни на долар. На вихідних на столичному ринку внаслідок чергової хвилі ажіотажного попиту цінник на продаж готівкового «американця» сягав 38,60-38,70 гривень, а в деяких обласних центрах долар продавали навіть по 40 грн. Вранці понеділка курс продажу у столиці ненадовго опустився на 1 гривню, до 37,60 гривень, але потім знову пішов угору. На момент написання статті долар у Києві знову продають по 38,00-38,10 гривень.

Сьогодні, отримавши дозвіл Національного банку не обмежувати курси купівлі-продажу готівкової валюти, до торгівлі валютою поступово почали повертатися комерційні банки. Проте очікуваного полегшення та здешевлення долара це поки що не принесло.

Євро на FOREX різко виросло і досягло позначки 1,0687 долара на тлі різкого ослаблення американського долара проти провідних світових валют. В Україні готівкове євро перевищило позначку 40 гривень: сьогодні у столиці за євро просять 40,20-40,40 гривень, а на вихідних в обласних центрах євро доходило на продажі до 41 гривень.

Вихідні на криптовалютному ринку пройшли спокійно. Зокрема, біткоїн на біржі Binance продовжує торгуватися в межах 28500-30500 $ за монету. Число охочих купити біткоїн, як і раніше, удвічі більше, ніж продавців.