У МЗС РФ назвали умову переговорів з Україною

Росія готова повернутися до мирних переговорів з Україною, коли офіційний Київ "виявить конструктивний підхід". Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, повідомляє Корреспондент.

"Ми будемо готові повернутися, як тільки Україна виявить конструктивну позицію і надасть принаймні реакцію на передані їй пропозиції" , - цитують росЗМІ його слова.

Руденко також прокоментував заяву радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, який виключив будь-який мирний договір із втратою територій.