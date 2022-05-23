Колишня глава МЗС Австрії вийшла з ради директорів "Роснефть"

Колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль пішла з посади члена ради директорів російської компанії "Роснефть". Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє ЛігаБізнес.

Згідно із заявою компанії, Кнайсль пішла у відставку 20 травня. У "Роснефть" зазначили, що розраховують на співпрацю з пані Кнайсль у майбутньому, оскільки вважають її "провідним представником міжнародної експертної спільноти".

Кнайсль увійшла до ради директорів у червні 2021 року. Вона підтримувала тісні зв'язки із диктатором Володимиром Путіним, будучи головою МЗС Австрії у 2017-2019 роках.

Зокрема, Путін був гостем на весіллі Кнайсль у 2018 році, де вони танцювали під час святкування.