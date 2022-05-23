Українські біженці можуть отримати право на роботу в Ізраїлі

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Айєлет Шакед заявила у понеділок, що скасує своє попереднє рішення та дозволить українським біженцям працювати в країні. Про це пише видання Breaking News, повідомляє Дзеркало тижня.

«Рішення щодо надання права на роботу, а також базового медичного страхування майже 20 тисячам українців – по суті для Ізраїлю безпрецедентне» , – прокоментував ZN.UA посол України Євген Корнійчук.

Як пояснили в посольстві України в Ізраїлі, проблема полягала в тому, що в цій країні немає поняття «біженець», і право на підтримку від держави мають лише ті, хто приїхав до країни лінією об'єднання сімей і може претендувати на громадянство. Таким особам Ізраїль разом із паспортом видає 10 тисяч «підйомних» шекелів.

Але із 29 тисяч біженців з України під цю категорію підпадає лише 10 тисяч. Для інших робота є єдиним джерелом існування.

Шакед була критикована за її попередню позицію і за небажання збільшувати кількість біженців з України, які через війну шукали притулку в Ізраїлі.

Раніше Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук був змушений навіть подати позов до БАГАЦ (Верховний Суд) проти дій уряду Ізраїлю та особисто Айєлет Шакед щодо прийому біженців з України. У позові стверджувалося, що міністр Шакед порушує досягнуті раніше Єрусалимом та Києвом домовленості про безвізовий режим.

У позові також зазначалося, що міністр внутрішніх справ Ізраїлю не має повноважень для прийняття одноосібного рішення щодо прийому біженців з України. Це питання має вирішуватися урядом єврейської держави у тісній співпраці з комісією Кнесету з міжнародних справ.

За словами Посла, він вирішив вдатися до подання позову після того, як було вичерпано всі дипломатичні можливості для захисту українських громадян, які шукають притулку від війни.

За даними посольства, зараз в Ізраїлі перебуває близько 29 тисяч біженців з України.