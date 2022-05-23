UN Watch: російський дипломат подав у відставку через війну в Україні

Співробітник постійного представництва Росії при ООН заявив про відставку через розв'язану його батьківщиною повномасштабну війну проти України, за що йому "ще ніколи не було так соромно за свою країну і роботу". Англомовну заяву Бориса Бондарєва виклав у Twitter глава UN Watch Гілель Нойєр, повідомляє Ліга.net.

"За 20 років моєї дипломатичної кар'єри я бачив різні повороти нашої зовнішньої політики, але мені ніколи не було так соромно за свою країну, як 2﻿4 лютого цього року" , – написав дипломат.

Він заявив, що агресивна війна президента РФ Володимира Путіна – "злочин не лише проти українського народу, а й проти народу Росії", і її мета – "назавжди залишитися при владі, жити в помпезних безсмакових палацах, плавати на яхтах, порівнянних за тоннажем і вартістю з усім російським флотом, користуватися необмеженою владою та повною безкарністю".

Щодо своїх колишніх колег по міністерству, він написав, що "всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму в роботі МЗС весь час зростав".

"Те, що робить зараз мій уряд, нестерпно. Як держслужбовець я мушу нести за це частку відповідальності, і я цього не хочу" , - написав Бондарєв.

BREAKING: ???????? Russia's Counsellor до United Nations в Geneva has resigned.



Boris Bondarev: "Never have I been so ashamed of my country."



UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.



????: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022

На питання AP, чи не думають його колеги вчинити так само, він додав:

"Не всі російські дипломати підтримують війну. Вони розумні, але їм доводиться тримати рота на замку".

Він натякнув, що побоюється "можливої реакції Москви" на свою заяву.

Агентство пише, що Бондарєв підтвердив їм телефоном правдивість заяви на ім'я посла РФ Геннадія Гатилова.

У російській дипмісії не відповіли на дзвінки та текстове повідомлення від агентства з проханням прокоментувати ситуацію