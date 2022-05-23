Байден написал статью о Зеленском

Президент України Володимир Зеленський увійшов до числа 100 найвпливовіших людей рейтингу видання Time. Текст про українського лідера написав його американський колега Джо Байден.﻿ З посиланням на Time, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Крім Зеленського в топ 100 категорії "лідери" увійшов головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний. Також в рейтингу включений президент США Джо Байден, глава Китаю Сі Цзіньпін, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц і Володимир Путін.

Статтю про Зеленського для журналу написав Байден. Він зазначив, що коли Путін розв'язав війну в Україні, то країні потрібен був лідер.

"У народу України лідер, гідний їх хоробрості і стійкості, оскільки громадяни - власники магазинів і солдати, кравці і водії вантажівок - борються за свої будинки і свою свободу" , - додав Байден.

Раніше Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією Time. Український лідер отримав найбільше голосів читачів журналу.

У березні Зеленського і народ України хотіли висунути на Нобелівську премію миру.