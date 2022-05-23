Денисова повідомила про депортацію до РФ 1,4 млн українців

Росія депортувала вже 1,4 млн українців. Такі цифри на дискусії Захист прав людини під час війни в Russia War Crimes House у рамках економічного форуму в Давосі, озвучила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Корреспондент.

"1,4 млн, з яких понад 240 тисяч дітей, примусово вивезла, депортувала Російська Федерація до себе на територію" , – сказала вона.

Денісова заявила про докази того, що РФ завчасно готувала примусову депортацію та розраховувала вивезти понад два мільйони українців.

"У мене є директиви, які були надані вищим керівництвом відповідним органам, щоб створити пункти тимчасового розміщення наших громадян. І ми знаємо, де вони розміщені, скільки їх розміщено і в яких умовах вони розміщені" , – розповіла Денісова.

Вона закликала вирішити питання з поверненням депортованих у РФ українців на міждержавному рівні.