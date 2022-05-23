Денисова повідомила про депортацію до РФ 1,4 млн українців

Денисова повідомила про депортацію до РФ 1,4 млн українців

Росія депортувала вже 1,4 млн українців. Такі цифри на дискусії Захист прав людини під час війни в Russia War Crimes House у рамках економічного форуму в Давосі, озвучила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Корреспондент.

"1,4 млн, з яких понад 240 тисяч дітей, примусово вивезла, депортувала Російська Федерація до себе на територію", – сказала вона. 

Денісова заявила про докази того, що РФ завчасно готувала примусову депортацію та розраховувала вивезти понад два мільйони українців. 

"У мене є директиви, які були надані вищим керівництвом відповідним органам, щоб створити пункти тимчасового розміщення наших громадян. І ми знаємо, де вони розміщені, скільки їх розміщено і в яких умовах вони розміщені", – розповіла Денісова. 

Вона закликала вирішити питання з поверненням депортованих у РФ українців на міждержавному рівні.

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