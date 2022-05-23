"Глава" Херсонщини оголосив про запуск "бівалютної зони"
З понеділка на окупованій території Херсонщини почала діяти "бівалютна зона". Про це сказав призначений росіянами "Гауляйтер" українського регіону Володимир Сальдо на брифінгу, повідомляє Корреспондент.
За його словами, російський рубль буде в обігу разом із гривнею. А підприємства та бізнесмени можуть виставляти цінники в обох валютах. Цьогорічний курс – 2 рублі за 1 гривню.
Також він анонсував відкриття "найближчим часом" першого відділення банку РФ у Херсоні.
"Всі бажаючі підприємці регіону зможуть відкрити в ньому рахунки. Для цього достатньо пред'явити документи, що встановлюють український зразок" , - сказав Сальдо, не уточнивши назву банку.