"Глава" Херсонщини оголосив про запуск "бівалютної зони"

З понеділка на окупованій території Херсонщини почала діяти "бівалютна зона". Про це сказав призначений росіянами "Гауляйтер" українського регіону Володимир Сальдо на брифінгу, повідомляє Корреспондент.

За його словами, російський рубль буде в обігу разом із гривнею. А підприємства та бізнесмени можуть виставляти цінники в обох валютах. Цьогорічний курс – 2 рублі за 1 гривню.

Також він анонсував відкриття "найближчим часом" першого відділення банку РФ у Херсоні.