Конгресмен США попередив про можливу ескалацію війни в Україні

США дуже недооцінили Україну і дуже переоцінили Росію. Російська тактика дуже схожа на ту, яку вдавали за часів Першої світової війни. Про це під час обговорення на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав американський конгресмен та член Комітету Сенату із закордонних справ Майкл МакКол, повідомляє Дзеркало тижня.

«Вони втратили третину своїх сил. Мені здається, ми маємо зробити все можливе, аби допомогти Україні. Але, на мою думку, хвиля вже змінюється. Володимир Путін розраховував розділити НАТО. Але вийшло протилежне» , - сказав американський парламентарій.

Водночас, він зазначив, що ескалація війни в Україні можлива. МакКол зазначив, що Росія залучила сирійських фахівців, які робили барельні бомби для режиму Башара Асада. Також існує загроза того, що хімічна зброя в тому чи іншому вигляді застосовуватиметься на полі битви, оскільки це було в Сирії.

«Зрештою, не можна виключати і застосування тактичної ядерної зброї. Москва має передові розробки у цьому полі. Але це було б проявом розпачу. І тут ми маємо думати і говорити про те, що зробить Захід, коли Росія піде на такий відчайдушний вчинок» , - наголосив конгресмен.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі колишній прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб заявив, що повномасштабна війна РФ проти України триватиме набагато довше, ніж Фінська війна. Фінська війна тривала 105 днів.