Українські біженці в Німеччині можуть обміняти готівкову гривню

Українські біженці в Німеччині з 24 травня зможуть обміняти готівку, яку вони привезли з дому, в євро без комісії за обмін, повідомляє Економічна правда.

"Особа кожного дорослого, який бажає взяти участь в обміні, реєструється та перевіряється. Захист даних гарантований" , - йдеться у заяві.

Це частина програми обміну, узгодженої Міністерством фінансів у Берліні, центральними банками Німеччини та України та Комітетом банківської індустрії Німеччини.

Загальну суму готівки, яку можна обміняти, спочатку було встановлено на рівні 1,5 млрд гривень. Схема триватиме три місяці.

Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень.