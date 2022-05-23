Суд заочно заарештував Януковича за "Харківські угоди"

Печерський районний суд Києва 23 травня заочно заарештував колишнього президента Віктора Януковича за підозрою у державній зраді (ч.1 ст. 111 КК України). Про це йдеться у заяві пресслужби Офісу генерального прокурора, повідомляє Ділова столиця.

За даними слідства, колишній президент України, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім прем'єр-міністром України, порушуючи Конституцію та закон "Про міжнародні договори України", на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Росії та її представникам допомогу у провадженні підривної діяльності проти України.

Так, 21 квітня 2010 року у Харкові Янукович підписав угоду між Україною та Росією про продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Криму, замість підготовки до його виведення з території України.

"У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя" , — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування проводиться слідчими Державного бюро розслідувань.