Міноборони: РФ практикує тактику "випаленої землі"

Росія застосовує тактику "випаленої землі", нищить авіацією і артилерією територію, щоб потім туди увійшли її війська, але Збройні сили України успішно відбивають ворожі наступи.﻿ Про це на брифінгу в Медіацентрі сказав речник Міністерства оборони України (МОУ) Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

"Агресор веде інтенсивний вогонь тактичними ракетними комплексами та авіацією вздовж усієї лінії бойового зіткнення, зокрема у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує тактику “випаленої землі” практично скрізь, і у Сєвєродонецьку, і у Бахмуті, так робив у Попасній, Маріуполі — просто нищить авіацією і артилерією територію, щоб потім туди увійшли їхні війська. Щоправда незрозуміло, що далі вони будуть робити з цією територію. Але Збройні сили України успішно відбивають наступальні дії, і маємо абсолютну впевненість, що наші дії будуть успішними і надалі" , - сказав Мотузяник.

Він додав, що ЗСУ продовжують завдавати втрат російським військам.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках наші воїни відбили одинадцять атак ворога, знищили шість танків, десять одиниць бойової броньованої та шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи Протиповітряної оборони ЗСУ збили безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10” та ворожий літак Су-25. Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили чотири ворожі крилаті ракети" , - зазначив речник МОУ.

Загалом, за його інформацією, з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну втрати противника склали: особовий склад — орієнтовно 29 200, літаки — 204, гелікоптери — 170, танки — 1293, бойові броньовані машини — 3166, засоби ППО — 93, ракетні системи залпового вогню — 201, автотехніка — 2206, спецтехніка — 43, артсистеми — 604, безпілотники — 476, кораблі/катери — 13, крилаті ракети — 110.