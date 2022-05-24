Дефіцит солі: український сольовий монополіст зупинив роботу

Український державний монополіст Артемсіль призупинив роботу через бойові дії. Незабаром сіль доведеться імпортувати, повідомляє Новое время.

Через активні бої на Донеччині державне підприємство Артемсіль у квітні зупинило роботу на невизначений термін. Про це у коментарі Вільні Радіо розповів в.о. директора Артемсіль Віктор Юрін.

Він зазначив, що частина співробітників підприємства евакуювалася, а вже вироблену продукцію неможливо вивозити залізницею через постійні обстріли.

"Нашу вузлову станцію Сіль, куди ми підтягували вагони зі своїх під'їзних колій, регулярно обстрілюють. Артемсіль переважно спрямовано на відвантаження продукції залізничним транспортом. На автомобілі ми можемо вивозити лише незначну частину…" , – розповів тимчасовий керівник підприємства.

Також він розповів, що в результаті обстрілу були попадання в копальні, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий.

Запас готової продукції вивезли із підприємства ще у квітні. На даний момент у сусідньому Бахмуті сіль виробництва Артемсолі зникла з полиць однієї з найбільших торгових мереж.