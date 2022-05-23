Донецька та Луганська області повністю залишилися без газопостачання

Донецька та Луганська області повністю залишилися без газопостачання

Через пошкодження газопроводу внаслідок бойових дій зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Оператора ГТС України.

"23 травня внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подачу природного газу до цієї ділянки ГТС припинено", – поінформували у компанії. 

Зазначається, що пошкоджену ділянку газопроводу вдалося локалізувати, але виконання відновлюваних робіт і відновлення транспортування газу неможливе через бойові дії. 

"Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", – зазначила пресс-служба Оператора ГТС. 

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