Донецька та Луганська області повністю залишилися без газопостачання
Через пошкодження газопроводу внаслідок бойових дій зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Оператора ГТС України.
"23 травня внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подачу природного газу до цієї ділянки ГТС припинено", – поінформували у компанії.
Зазначається, що пошкоджену ділянку газопроводу вдалося локалізувати, але виконання відновлюваних робіт і відновлення транспортування газу неможливе через бойові дії.
"Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", – зазначила пресс-служба Оператора ГТС.