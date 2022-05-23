Донецька та Луганська області повністю залишилися без газопостачання

Через пошкодження газопроводу внаслідок бойових дій зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Оператора ГТС України.

"23 травня внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подачу природного газу до цієї ділянки ГТС припинено" , – поінформували у компанії.

Зазначається, що пошкоджену ділянку газопроводу вдалося локалізувати, але виконання відновлюваних робіт і відновлення транспортування газу неможливе через бойові дії.