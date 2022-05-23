Bild: Шольц блокує постачання до України БМП Marder

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та його уряд блокує постачання Україні бойових машин піхоти (БМП) Marder. Концерн Rheinmetall готовий надати близько сотні таких бронемашин, але його заявка досі не розглянута. Про це пише видання Bild, повідомляє Корреспондент.

"Лицемірна гра уряду Шольца про нібито неможливість постачання в Україну бойових машин піхоти Marder виходить на новий виток" , - йдеться у матеріалах видання.

Наголошується, що йдеться про відмову уряду ФРН передати Україні 32 БМП Marder, які перебувають у розпорядженні Міністерства оборони Німеччини. Після незначного ремонту їх можна використовувати.

Видання з'ясувало, що Федеральна рада безпеки Німеччини більше місяця блокує заявку концерну Rheinmetall на постачання Україні 100 БМП Marder, які є в розпорядженні виробника. Ці машини могли б бути приведені до бойової готовності протягом шести тижнів.

Як зазначає видання, якби німецька влада схвалила угоду між Rheinmetall та українським урядом, що обговорювалася в березні, перші БМП могли б вирушити в Україну вже влітку.

Як повідомлялося, Rheinmetall майже готова поставити Україні перші БМП Marder. Однак для цього потрібне відповідне рішення уряду країни.