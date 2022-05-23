Залужний повідомив про звільнення 24 населених пунктів Харківщини

У Харківській області Збройні сили України звільнили вже 24 населені пункти. Про це повідомив у понеділок 23 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє Українська правда.

"На Харківщині звільнено 24 населені пункти" , - написав Залужний у Facebook.

Залужний розповів, що у селі Кутузівка, яке було деокуповано на початку травня, близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садка. Серед них – 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років.

19 травня повідомлялося, що з 5 травня підрозділи Збройних сил України звільнили з-під російської окупації 23 населені пункти Харківської області.