Стартувала друга зустріч у форматі "Рамштайн"

Міністри оборони понад 40 країн зібралися на друге засідання Контактної групи з України, яке відбувається віртуально. Про це пише CNN, повідомляє Ліга.net.

Міністр оборони США Ллойд Остін подякував колегам і звернув увагу на прогрес, досягнутий після першої зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині минулого місяця. Остін особливо відзначив військову техніку Австралії, Канади та Великої Британії, яку вони надали Україні після першої зустрічі.

На порядку денному другого засідання:

засідання контактної групи розпочнеться з презентацій військового керівництва України та США щодо ситуації на місцях;

перша сесія – за оновленою інформацією про поточні бої та про те, як Україна використовує міжнародну допомогу. Також обговорять нагальні бойові потреби України;

друга сесія буде зосереджена на міністрах-учасниках, які будуть оголошувати про прогрес, досягнутий у сфері допомоги Україні;

третю сесію буде зосереджено на можливості та координації з урахуванням того, як країни-партнери виконують пріоритетні вимоги України;

також з оглядом виступить Міжнародна група з вирішення конфліктів та координації, а також оновлення від міністрів.

До віртуальної зустрічі приєдналися міністр оборони України Олексій Рєзніков, заступник головнокомандувача Збройних Сил України та представник військової розвідки України.

До зустрічі також приєдналися нові країни, які не були присутніми в Рамштайні минулого місяця: Австрія, Боснія та Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово, пише видання.