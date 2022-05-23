МВС: з полону звільнили справжнього автора фрази про російський корабель

З полону вдалося звільнити прикордонника – справжнього автора фрази про російський корабель. Про це поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Ліга.net.

Це підтвердив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький. Також він підтвердив, що доступ до радіостанції, через яку і пролунала фраза про спрямування корабля, мали лише прикордонники.

"Росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, також пропонували роботу і велику зарплату. У одного з військовослужбовців урвався терпець, і він вказав напрямок російському кораблю" , - йдеться у повідомленні.

Ім'я прикордонника поки що не розкривають.

Раніше автором фрази представили звільненого з полону військовослужбовця Романа Грибова. Як пояснив радник міністра оборони Олексій Копитко, це було зроблено як інформаційне прикриття, щоб урятувати і прикордонника. Адже якби росіяни знали, хто справжній автор фрази – його могли закатувати чи примушувати на камеру говорити пропагандистські меседжі.

"Морпіх, який взяв усю публічність, врятувавши життя людини. Ви реально це не розумієте? Весь цей час він підставлявся, був мішенню. Усі, хто забезпечував інформаційне прикриття, врятували людину" , - написав Копитко.

24 лютого внаслідок атаки російських окупаційних військ на острів Зміїний ракетним крейсером "Москва", військовослужбовцем прикордонного загону, було поставлено ультиматум – їм пригрозили вбивством, якщо вони не складуть зброї та не виключать системи РЛС. У відповідь на ультиматум із "Москви" прозвучала легендарна фраза "Русский военный корабль, иди на *уй". Тоді це було останнє повідомлення, яке вдалося одержати від українських прикордонників. У перші дні про долю захисників Зміїного інформації майже не було – тоді казали, що їх убили. Втім, 28 лютого стало відомо, що всі прикордонники живі та потрапили в полон.