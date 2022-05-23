В Укроборонпромі заявили про захоплення п'яти підприємств

П'ять підприємств державного концерну «Укроборонпром» захоплено російськими загарбниками, документацію щодо персоналу або повністю знищено, або до неї немає доступу. Про це заявила пресслужба концерну, повідомляє Укрінформ.

«5 підприємств концерну захоплено окупантами, документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутня. Таким працівникам ДК запропонує роботу на інших об'єктах державного ОПК, а також подбає про виплату матеріальної допомоги» , - йдеться у повідомленні держпідприємства.

В Укроборонпромі зазначили, що фахівці вже відновлюють втрачені відомості про працівників підприємств, які або опинилися на тимчасово окупованих територіях, або зазнали ворожих ракетних ударів.