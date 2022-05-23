Зеленський запропонував для відновлення розбити Україну на ділянки
Президент Володимир Зеленський запропонував розподілити Україну по регіонах, містах, громадах чи галузях, щоб міжнародне співтовариство займалося відновленням держави. Цю нову модель він запропонував у зверненні на Всесвітній економічний форум у Давосі, повідомляє Дело.
Під міжнародним співтовариством він мав на увазі країни, міста та компанії – партнерів, які ухвалять шефство над Україною.
"Я запрошую вас взяти участь у цьому відновленні. Обсяг робіт колосальний. Є понад півтрильйона доларів збитків. Десятки тисяч об'єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі. І ми пропонуємо спеціальну, історично вагому модель відновлення" , – сказав він.
За його словами, Великобританія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб'єкти вже обрали конкретний напрямок для шефства при відновленні.
"Також хочу наголосити на зусиллях пані Урсули фон дер Ляєн, зокрема, пропозиція створити Платформу відновлення, якою керуватимуть спільно Україна та Єврокомісія і яка дозволить направити ресурси ЄС на відновлення нормального життя в нашій державі" , - додав він.