Енергоатом: окупанти розстріляли співробітника Запорізької АЕС
У понеділок, 23 травня, російські окупанти увірвалися до будинку співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його. Про це заявила пресслужба Енергоатому, повідомляє Новое время.
Наразі чоловік перебуває у лікарні з численними кульовими пораненнями. Лікарі борються за його життя.
З 4 березня найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після важких боїв в Енергодарі була захоплена російськими окупантами. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а працівники станції опинилися у полоні.
Наприкінці квітня АЕС повністю відновила роботу, хоча російська влада намагається отримати повний контроль над станцією, залучаючи фахівців із РФ.
Російському генералу, який брав участь у силовому захопленні Запорізької АЕС, Офіс генпрокурора вже заочно повідомив про підозру.