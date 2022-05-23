Енергоатом: окупанти розстріляли співробітника Запорізької АЕС

У понеділок, 23 травня, російські окупанти увірвалися до будинку співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його.﻿ Про це заявила пресслужба Енергоатому, повідомляє Новое время.

Наразі чоловік перебуває у лікарні з численними кульовими пораненнями. Лікарі борються за його життя.

З 4 березня найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після важких боїв в Енергодарі була захоплена російськими окупантами. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами у кількох місцях, а працівники станції опинилися у полоні.

Наприкінці квітня АЕС повністю відновила роботу, хоча російська влада намагається отримати повний контроль над станцією, залучаючи фахівців із РФ.

Російському генералу, який брав участь у силовому захопленні Запорізької АЕС, Офіс генпрокурора вже заочно повідомив про підозру.