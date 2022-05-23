ОВА: окупанти не пропускають людей з Мелітополя та Енергодару
Російські окупанти не пропускають людей через блокпост у Василівці, що у Запорізькій області. У чергах стоять вже близько 400 автомобілів. Про це повідомляє Запорізька ОВА, повідомляє Новое время.
За інформацією відомства, наразі немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямку Запоріжжя з міст Мелітополь та Енергодар.
"На блокпості ворога у Василівці з невідомих причин не пропускають будь-який автомобільний транспорт. Вже зібралася черга з понад 400 машин. З боку Запоріжжя також очікують на проїзд машини, зокрема з гуманітарною допомогою для мешканців тимчасово окупованих територій", — йдеться у повідомленні.