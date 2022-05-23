ОВА: окупанти не пропускають людей з Мелітополя та Енергодару

Російські окупанти не пропускають людей через блокпост у Василівці, що у Запорізькій області. У чергах стоять вже близько 400 автомобілів.﻿ Про це повідомляє Запорізька ОВА, повідомляє Новое время.

За інформацією відомства, наразі немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямку Запоріжжя з міст Мелітополь та Енергодар.