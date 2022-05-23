Вартість бензину перевищила 50 грн

В Україні продовжують зростати ціни на пальне після скасування держрегулювання. Про це свідчать дані консалтингової групи А-95, опубліковані у понеділок, 23 травня, повідомляє Корреспондент.

Так, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,84 гривень за літр (+3,35 гривень), на бензин А-95+ – 51,51 гривень за літр (+3,50 гривень), на дизельне паливо. 56,49 гривень за літр (+3,89 гривень), на автогаз – 39,24 гривень за літр (+0,20 гривень).

Раніше у Кабміні заявили, що після скасування держрегулювання очікувані ціни будуть у межах до 58 грн на дизпаливо та 52 грн на бензин. Учасникам ринку, які зловживають ситуацією, обіцяють санкції.

Але за даними ЗМІ, з урахуванням націнки АЗС ціни будуть приблизно 60-72 гривні за дизелем та 55-65 гривень за бензином А-95.