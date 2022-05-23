У Херсонській ОВА прокоментували "указ про бівалютну зону"

«Призначений» російськими окупантами так званий «голова» Херсонської ОДА Володимир Сальдо видав псевдоуказ про те, що разом із гривнею в області ходитиме російський рубль. Його дії прокоментував радник голови Херсонської військової адміністрації, повідомляє Новое время.

Заяву колаборанта розповсюдили пропагандистські канали. Згідно з нею, за гривню пропонується отримати два рублі. Сальдо також заявив, що підприємці мають вказувати ціни на товари у двох валютах.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань написав у Facebook, що заяви так званої «влади» області про «бівалютну зону» є провокацією та інформаційними вкидами, і жителі будуть проти.

"По-перше, херсонці патріоти і російська валюта тут не потрібна. А по-друге, не дурні, як росіяни, і вміють рахувати, що це пограбування. Ніхто не поведеться на ці чергові провокації. Херсонщина — це Україна" , — наголосив він.

Раніше у Запорізькій ОВА повідомили, що у Василівці російські окупанти погрожують підприємцям, які не хочуть продавати товари за рублі країни-агресора.