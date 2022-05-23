ДПСУ заборонила наближатися до білоруського кордону у трьох областях

У Рівненській, Житомирській та Київській областях тимчасово заборонили наближатися до білоруського кордону ближче, ніж на один кілометр. Такі обмеження були запроваджені з 23 травня і діятимуть до закінчення воєнного стану.Про це заявили у Держприкордонслужбі, повідомляє Новое время.

Зазначається, що обмеження вели через збройну агресію РФ та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки та оборони України.

Так, цивільним заборонили наближатися до кордону ближче, ніж на один кілометр. Це не стосується лише територій населених пунктів, які безпосередньо примикають до кордону.

Додаткові обмеження вели також у межах до 20 км від державного кордону Коростенського району Житомирської області, Сарненського та Варахського районів Рівненської області та в межах до п'яти км від державного кордону Вишгородського району Київської області. Там заборонено:

пересування людей та транспорту, проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 22:00 до 05:00 (або під час комендантської години);

пересування та перебування людей у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов'язки контролю за збереженням природних ресурсів);

виконання всіх видів робіт, за винятком: будівельних робіт, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та вогнищ особливо небезпечних інфекційних захворювань. Сільськогосподарські роботи дозволяється проводити за умови завчасного інформування прикордонників;

перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

використання відеореєстраторів;

використання повітряних суден, будь-яких літальних апаратів;

носіння військової форми одягу;

полювання;

рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів.

19 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти розпочали інженерні роботи на аеродромі Зябрівка у Гомельській області Білорусі, який потім зможуть використати як військову базу.