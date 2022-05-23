Суд заборонив бюджетне фінансування ОПЗЖ

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції щодо забезпечення позову щодо заборони діяльності політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це заявила пресслужба Мін'юсту, повідомляє Укрінформ.

"У провадженні Восьмого апеляційного адміністративного суду знаходиться справа № П/857/8/22 за позовом Міністерства юстиції до політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» про заборону діяльності партії. Постановою Восьмого апеляційного адмінсуду від 20.05.2022 у вказаній справі задоволено заяв забезпеченні позову" , - інформує пресслужба.

Також зазначається, що Національному агентству з питань запобігання корупції заборонено здійснення перерахування бюджетних коштів партії «Опозиційна платформа – За життя» на виконання її статутної діяльності до набрання рішенням у справі законної сили.