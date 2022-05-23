Гайдай: РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис військових
Росія кинула на захоплення Луганської області понад 12 тисяч військових. Найскладніша ситуація у Горській громаді. Про це заявив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.
"Російська армія кинула величезну купу техніки та солдатів, щоб захопити усю Луганську область. У нас на території області російська армія виставила 25 батальйонно-тактичних груп (БТГ)", - сказав Гайдай.
Він пояснив, що у кожній БТГ налічується близько 500 осіб. За його словами, це російське угруповання кинуто в наступ, щоб відрізати область від решти України або захопити Сєвєродонецьк.
"Дуже складна ситуація, де Горська громада (Золоте, Катеринівка, Тошківка). У Тошківці наші вибили ворога та закріпилися", - додав глава ОВА.