Гайдай: РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис військових

Росія кинула на захоплення Луганської області понад 12 тисяч військових. Найскладніша ситуація у Горській громаді.﻿ Про це заявив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

"Російська армія кинула величезну купу техніки та солдатів, щоб захопити усю Луганську область. У нас на території області російська армія виставила 25 батальйонно-тактичних груп (БТГ)" , - сказав Гайдай.

Він пояснив, що у кожній БТГ налічується близько 500 осіб. За його словами, це російське угруповання кинуто в наступ, щоб відрізати область від решти України або захопити Сєвєродонецьк.