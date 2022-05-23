ОП: ніхто не засуджує українців, які працюють під окупацією

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ніхто не може засуджувати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Ліга.net.

"Ми з розумінням ставимося до людей, які мають продовжувати роботу: медиків, комунальників тощо" , – написав Подоляк у Twitter.

Проте така позиція не належить до колаборантів.