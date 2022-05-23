ОП: ніхто не засуджує українців, які працюють під окупацією
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ніхто не може засуджувати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Ліга.net.
"Ми з розумінням ставимося до людей, які мають продовжувати роботу: медиків, комунальників тощо", – написав Подоляк у Twitter.
Проте така позиція не належить до колаборантів.
"Але не до колаборантів при владі – їм не буде пощади. Україна звільнить своїх громадян. Незабаром", – запевнив радник голови ВП.