Starbucks повністю йде з російського ринку

Найбільша у світі мережа кав'ярень Starbucks повністю виходить із російського ринку. Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє ЛігаБізнес.

"Starbucks вирішила піти і більше не бути представленою на ринку" , - заявили в компанії.

Компанія прийшла до Росії у 2007 році і за цей час відкрила 130 кав'ярень по всій країні.

На початку березня компанія Starbucks оголосила про припинення діяльності в Росії через її військове вторгнення в Україну. Тоді компанія припинила доставку продуктів Starbucks і її ліцензіат тимчасово закрив магазини Starbucks.

Сьогодні у Starbucks запевнили, що рішення про припинення роботи в Росії – остаточне.