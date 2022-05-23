РФ хоче влаштувати в ОРДЛО "трибунал" для українських бійців із "Азовсталі"

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що всі військовополонені з "Азовсталі" знаходяться на території так званої "ДНР", і що саме в цьому окупованому Росією регіоні буде влаштовано "міжнародний трибунал", повідомляє Українська правда.

За інформацією росЗМІ, судилище над українськими військовослужбовцями росіяни планують провести там же, при цьому вони називають це "міжнародним трибуналом".