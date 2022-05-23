РФ хоче влаштувати в ОРДЛО "трибунал" для українських бійців із "Азовсталі"
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що всі військовополонені з "Азовсталі" знаходяться на території так званої "ДНР", і що саме в цьому окупованому Росією регіоні буде влаштовано "міжнародний трибунал", повідомляє Українська правда.
За інформацією росЗМІ, судилище над українськими військовослужбовцями росіяни планують провести там же, при цьому вони називають це "міжнародним трибуналом".
"Міжнародний трибунал планується також організувати на території (ОРДО - УП) республіки. Нині напрацьовується статут трибуналу", - заявив Пушилін.