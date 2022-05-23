Стала известна дата следующей встречи в формате "Рамштайн"

Наступна зустріч Контактної групи по Україні відбудеться у Брюсселі. Засідання міністрів оборони країн-союзниць заплановане на 15 червня.﻿ Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Новое время.

Він додав, що зустріч не буде заходом НАТО. Проте, за його словами, необхідно нарощувати темпи таких засідань.

"Я скличу Контактну групу для нашої третьої зустрічі наступного місяця і зберемося особисто цього разу, 15 червня, на полях міністерської наради НАТО в Брюсселі" , - сказав Остін.

Під час брифінгу глава Пентагону розповів, що близько 20 країн, серед яких Італія, Данія, Греція, Норвегія та Польща, оголосили про надання нових пакетів військової допомоги Україні. За його словами, багато країн передають Україні необхідні артилерійські снаряди, системи берегової оборони, танки та іншу бронетехніку. Інші країни оголосили, що навчатимуть українських військових.