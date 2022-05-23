Пентагон: Україна отримає протикорабельні ракети Harpoon

Данія погодилася надати Україні пускову установку Harpoon та протикорабельні ракети, щоб "допомогти Україні захистити своє узбережжя". Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін після завершення другого засідання Контактної групи з України, повідомляє Ліга.net.

Як пише CNN, Чехія також погодилася направити "істотну підтримку" Україні, зокрема "нещодавно надані бойові вертольоти, танки та ракетні системи", сказав Остін.

Загалом за результатами зустрічі 20 країн "оголосили про нові пакети допомоги в галузі безпеки", зазначив глава Пентагону, включаючи "надання критично необхідних артилерійських боєприпасів, систем берегової оборони, танків та іншої бронетехніки".

"Інші виступили з новими зобов'язаннями щодо навчання збройних сил України та підтримки її військових систем" , - додав Остін.

У другому засіданні контактної групи взяли участь представники 47 країн, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Остін проведе третє засідання Контактної групи з України 15 червня у Брюсселі "на полях міністерської наради НАТО".

"Звичайно, це не буде захід НАТО, але ми хочемо підтримувати, підтримувати, підтримувати темп цих зустрічей, і я хочу використати свою поїздку до Європи, щоб переконатися, що ми нарощуємо наш імпульс" , - сказав Остін.

Harpoon – американська протикорабельна крилата ракета. Має дозвукову швидкість польоту, осколково-фугасну бойову частину масою 225 кг, максимальна дальність стрілянини, залежно від носія та модифікації ракети – від 90 до 220 км. Існує у випадках авіаційного базування (AGM-84), корабельного (берегового) базування (RGM-84), для запуску з підводних човнів (UGM-84).

До сьогоднішньої віртуальної зустрічі приєдналися міністр оборони України Олексій Рєзніков, заступник головнокомандувача Збройних Сил України та представник військової розвідки України.