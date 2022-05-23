Пентагон: рішення про відправку спецназу до Києва приймає Байден

Рішення про направлення до Києва спецназу, для посилення охорони американського посольства, прийматиме президента США Джо Байден. За оцінкою Пентагону, ймовірність відправки додаткових військових в Україну мінімальна.﻿ З посиланням на голову комітету начальників штабів ЗС США генерала Марка Міллі, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Будь-який напрямок американських військ в Україну вимагатиме рішення президента (Байдена - ред.)" , - цитує CNN заяву Міллі.

За його словами, пропозиція про можливість направити до Києва американський спецназ, в тому числі для захисту посольства США, поки не були передані Пентагону. Він додав, що поки такий варіант не розглядається, але йде розробка інших планів.

Вчора газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що Міністерство оборони США і Держдепартамент обговорюють можливість направлення до Києва спецназу для посилення захисту американського посольства в Україні.

Зазначимо, посольство США відновило роботу в Києві 18 травня. За 10 днів до цієї дати в українську столицю повернулися американські дипломати і тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін.