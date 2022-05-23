Кулеба заявив, що у позиції Франції щодо України «зради» немає
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що заяви Франції щодо членства України в ЄС не вплинуть на євроінтеграційних рух Києва. Про це він сказав в Instagram під час спілкування з письменником і військовим ветераном Валерієм Маркусом, повідомляє Європейська правда.
"Якщо коротко, - то зради не буде ні з Францією, ні з будь-якою іншою країною. Ніхто нас не буде ламати. Ніхто не зможе нас змусити робити те, що ми не хочемо робити. Ситуація категорично принципово змінилася", - сказав Кулеба.
Глава МЗС додав, що якими б не були заголовки, але Франція "зброю надає", "санкції підтримує і у багатьох питаннях таку роль лідера виконує у просуванні санкцій".
"Є у нас дискусія щодо того, яким буде шлях України до членства у Європейському Союзі і скільки часу це займе... З цього приводу ми активно з ними дискутуємо, але три місяці тому ми обговорювали з ними, чи взагалі Україна колись буде членом Європейського Союзу, а зараз ми обговорюємо з ними, скільки часу займе для України стати членом Європейського Союзу. Дві принципово різні дискусії", - зазначив міністр.