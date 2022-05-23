Кулеба заявив, що у позиції Франції щодо України «зради» немає

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що заяви Франції щодо членства України в ЄС не вплинуть на євроінтеграційних рух Києва.﻿ Про це він сказав в Instagram під час спілкування з письменником і військовим ветераном Валерієм Маркусом, повідомляє Європейська правда.

"Якщо коротко, - то зради не буде ні з Францією, ні з будь-якою іншою країною. Ніхто нас не буде ламати. Ніхто не зможе нас змусити робити те, що ми не хочемо робити. Ситуація категорично принципово змінилася" , - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що якими б не були заголовки, але Франція "зброю надає", "санкції підтримує і у багатьох питаннях таку роль лідера виконує у просуванні санкцій".