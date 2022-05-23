У Тернополі на відділення пошти викликали поліцію: закінчилися марки з рускім корабльом

У Тернополі люди викликали поліцейських на головне відділення "Укрпошти" після того, як закінчився продаж нової марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО" із серії, присвяченої ліквідації українськими військовими російського крейсера "Москва", повідомляє Ділова столиця.

"Через нестачу поштових марок до головної пошти у Тернополі викликали поліцію. Розлючені містяни поскаржились правоохоронцям, нібито поштарі заховали марки собі" , — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 23 травня стартували продажі марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!".