В Давосе открылся Дом военных преступлений РФ

У понеділок, 23 травня, відбулося офіційне відкриття Russian War Crimes House (Дім військових злочинів Росії) під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Новое время.

Проект, організований Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента України, Міністерством закордонних справ України та Українською асоціацією професійних фотографів, знаходиться у колишньому Російському домі в Давосі. Він має на меті допомогти привернути світову увагу до жахливої реальності російської агресії в Україні.

"Коли ми намагалися побудувати в Києві Меморіал Бабиного Яру - як меморіал масовому вбивству українських євреїв німецькими нацистами, то мріяли про те, щоб ніщо подібне більше ніколи не повторилося – «Ніколи знову». Але починаючи з 24 лютого цього року, коли росія вторглася в Україну, ми стали свідками геноциду українців з боку росіян. «Ніколи знову» не спрацювало" , - заявив бізнесмен Віктор Пенчук.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак також наголосив, що світ має знати правду про російську агресію в Україні.

Russian War Crimes House у Давосі / Фото: Valentina Rostovikova

"Сьогоднішня подія дуже важлива. Світ повинен знати правду. Дім. Що таке дім? Місце, де вам добре й безпечно, де ваші бажання здійснюються, дім – це майбутнє, де ростуть ваші діти, дім – це всесвіт, місце, де починається подорож. Моя країна, Україна, мій дім, охоплена війною. Полчища м'ясників, ґвалтівників і вбивць принесли її нам, вони схожі на людей, але їхні вчинки позбавляють їх права називатися людьми. Про це слід говорити прямо і чітко. Треба говорити правду. Назва того, що колись було «російським домом» у Давосі, не просто символічна, вона обґрунтована, вона справедлива, бо викриває світогляд Росії" , — заявив Єрмак.

Виставка працюватиме до 26 травня та включатиме відеороботу Олексія Сая, яка починається із заяви Президента України Володимира Зеленського, та фотографії Мстислава Чернова, Філіпа Чанґа, Максима Дондюка, Павла Дорогоя, Єфрема Лукацького, Михайла Палінчака, Петра Сазонова, Євгенія Завгороднього, а також карту підтверджених російських воєнних злочинів в Україні та аудіозаписи російських солдатів, які телефонують додому і розповідають про звірства, що вони вчинили.

Russian War Crimes House / Фото: Valentina Rostovikova

Учасники Всесвітнього економічного форуму зможуть побачити докази та почути історії деяких жертв, які дадуть реальне уявлення про біль та спустошення, завдані Росією, та справжню силу українського народу та його самобутність.

Russia War Crimes House розташований за адресою Променада, 68, 7270 Давос Плац, Швейцарія.