В ОП очікують швидкого запровадження нафтового ембарго проти РФ

Заборона на імпорт російської нафти до Європи може бути ухвалена незабаром. Завершення перемовин Єврокомісії та Угорщини анонсував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.﻿, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Керівник Офісу отримав інформацію від німецьких партнерів щодо прогресу в перемовинах про заборону імпорту нафти з РФ. Вочевидь, невдовзі слід очікувати на офіційне запровадження.

"У Німеччини є оптимізм щодо швидкого вирішення питання нафтового ембарго проти Росії та переговорів Єврокомісії з Угорщиною. Чекаємо на результативне рішення, яке дозволить зробити слабшим агресора" , – написав﻿ Єрмак у Telegram.

Раніше в Європарламенті закликали ЄС запровадити нафтове ембарго без згоди Угорщини. Там звинуватили угорського прем'єр-міністра у "водінні за ніс" цілої Європи.