Зеленський розповів про запасний план на випадок його вбивства

Президент Володимир Зеленський розповів, як українська влада готувалася до замахів росіян на нього.﻿, повідомляє Новое время.

Під час дискусії в Українському домі в Давосі глава держави сказав, що «ми були підготовлені та розділені — я, прем'єр-міністр і голова парламенту, якщо буде та чи інша втрата… Ми розділили Кабінет міністрів на дві частини — було два Кабміни».

"Згідно з нашим законодавством, у нашій державі є кому керувати в цій ситуації. Ми чітко розуміли, що, якщо буде замах і буде негативний результат, якщо буде така ситуація — окупований Київ... Я як президент повинен був думати, хто займатиметься управлінням державою, щоб не втратити наші інституції, починаючи з армії і закінчуючи фінансовими інституціями, які мають щодня працювати" , — сказав він.

Глава держави пожартував, що, оскільки окупанти "дуже багато разів намагалися це зробити", це вже сприймається як у фільмі День бабака.

"...Стільки спроб, люди витрачали сили і гроші... Я вже готовий їм і допомогти... але вранці я прокидаюсь і прокидаюсь. Тому до цього ставлюся досить філософськи. Я вважаю, ми всі, коли вирішили відстоювати нашу державу, залишатися в Україні і бути тими, хто ми є, на своїх посадах, кожен на своєму місці, ми розуміємо, що така загроза є щодня" , — сказав глава держави.

На початку березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на Володимира Зеленського було скоєно більше десяти спроб замаху.