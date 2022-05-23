Зеленський розповів про запасний план на випадок його вбивства

Зеленський розповів про запасний план на випадок його вбивства

Президент Володимир Зеленський розповів, як українська влада готувалася до замахів росіян на нього.﻿, повідомляє Новое время.

Під час дискусії в Українському домі в Давосі глава держави сказав, що «ми були підготовлені та розділені — я, прем'єр-міністр і голова парламенту, якщо буде та чи інша втрата… Ми розділили Кабінет міністрів на дві частини — було два Кабміни».

"Згідно з нашим законодавством, у нашій державі є кому керувати в цій ситуації. Ми чітко розуміли, що, якщо буде замах і буде негативний результат, якщо буде така ситуація — окупований Київ... Я як президент повинен був думати, хто займатиметься управлінням державою, щоб не втратити наші інституції, починаючи з армії і закінчуючи фінансовими інституціями, які мають щодня працювати", — сказав він.
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Глава держави пожартував, що, оскільки окупанти "дуже багато разів намагалися це зробити", це вже сприймається як у фільмі День бабака.

"...Стільки спроб, люди витрачали сили і гроші... Я вже готовий їм і допомогти... але вранці я прокидаюсь і прокидаюсь. Тому до цього ставлюся досить філософськи. Я вважаю, ми всі, коли вирішили відстоювати нашу державу, залишатися в Україні і бути тими, хто ми є, на своїх посадах, кожен на своєму місці, ми розуміємо, що така загроза є щодня", — сказав глава держави.

На початку березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на Володимира Зеленського було скоєно більше десяти спроб замаху.

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