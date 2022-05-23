Політолог: багато росіян втомилися від Путіна і чекають закінчення війни

Багато жителів Росії втомилися від політики президента РФ Володимира Путіна і чекають якнайшвидшого закінчення війни в Україні, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявив російський політолог Федір Крашенінніков в ефірі телемарафону FreedomUA.

"Я думаю, що основне почуття, яке люди відчувають, це відчуття зростаючої втоми від усього цього. Причому це відчувають люди з різних сторін, в тому числі люди, які спочатку були готові підтримати цю війну, тому що вони до кінця не розуміли або не хотіли розуміти, що відбувається. Тепер, коли все це триває так довго, всі вже приблизно зрозуміли, що нічого хорошого не виходить, що чим далі, тим гірше" , - заявив експерт.

Він також розповів про те, що є частина росіян, які сподіватися, що Путін якось "вирулить" і війна скоро закінчиться "чим-небудь хорошим".